Napoli, alle 18 secondo test internazionale col Wisla Cracovia: le formazioni ufficiali

Il Napoli andrà in scena alle 18 sul campo del Wisla Cracovia per il secondo test internazionale con Luciano Spalletti alla guida dopo il successo con il Bayern Monaco di sabato scorso. Note le formazioni ufficiali e in casa azzurri c'è subito il rientro di Ospina tra i pali. In mediana, senza Demme, spazio ad Elmas con Lobotka. Chance in avanti per Machach e Zedadka, esterni del 4-2-3-1 (o 4-3-3, dipenderà dalla posizione di Zielinski), con Politano falso '9'.

WISLA CRACOVIA (4-3-3): Bieganski; Gruszkowski, Szota, Frydrych, Hanousek; Kuveljic, El Mahdioui, Skvarka; Yeboah, Brown-Forbes, Mlynski.

Allenatore: Adrian Gula

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Machach, Zielinski, Zedadka; Politano

Allenatore: Luciano Spalletti