Napoli, altro ko per Spalletti: lieve elongazione al bicipite femorale per Elmas

Nuovo stop in casa Napoli, in vista della gara contro l'Empoli in programma per domenica alle 15 al Maradona. Nella seduta di oggi Efjis Elmas ha infatti lavorato in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro ed è a rischio per la sfida ai toscani.