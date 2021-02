Napoli-Atalanta 0-0, le pagelle: Ospina il migliore in campo al Maradona. Per distacco

vedi letture

Risultato finale: Napoli-Atalanta 0-0

Le pagelle del Napoli (a cura di Raimondo De Magistris)

Ospina 7.5 - Fondamentale. Il migliore in campo, per distacco. Coi suoi interventi salva il Napoli più e più volte.

Maksimovic 5.5 - Gattuso cambia modulo per schierarlo titolare con Manolas e Koulibaly. Esperimento non riuscito, anche perché l'ex Toro non sembra a suo agio.

Manolas 6 - Qualche disattenzione ma partita tutt'altro che malvagia. Riuscire a non far segnare Duvan Zapata è dettaglio non da poco.

Koulibaly 6.5 - Pilastro al centro della difesa, fa il suo e quello degli altri. Se il Napoli non subisce gol è anche merito suo.

Di Lorenzo 5.5 - Meglio da quarto di difesa che da quinto di centrocampo. Dalle sue parti Gosens stravince il duello.

Demme 5.5 - Deve arrendersi fin da subito alla supremazia territoriale dell'Atalanta, che in mezzo al campo ha un uomo in più e lo fa valere. E' in costante affanno, è sempre in ritardo. Dal 66' Elmas 5.5 - Il suo ingresso non cambia il volto del match.

Bakayoko 5 - Spaesato. Con i giocatori dell'Atalanta che arrivano da ogni dove non riesce mai a porre un argine.

Hysaj 5.5 - Prestazione non troppo diversa rispetto a quelle da quarto di difesa, Maehle è avversario troppo scomodo per pensare di potersi occupare anche della fase offensiva.

Politano 5.5 - Esterno a destra, poi centravanti e poi di nuovo a destra. Disorientato, non riesce mai a incidere. Dal 67' Petagna 5.5 - Prova a dare un riferimento al Napoli al centro dell'attacco ma non ci riesce.

Lozano 6 - Prova a darsi da fare ma quello di centravanti non è il suo ruolo. Quando Gattuso, con l'ingresso di Petagna, lo sposta definitivamente sulla fascia non sembra avere più la freschezza necessaria per fare la differenza. Dall'82esimo Osimhen s.v.

Insigne 5.5 - Prestazione incolore. Pochi i palloni giocabili a disposizione, quasi sempre molto molto distanti dallo specchio della porta avversaria. Dal 69esimo Zielinski 5.5 - Entra a metà secondo tempo ma non entra mai in partita.

Gennaro Gattuso 5 - Cambia modulo e il suo Napoli sembra ancor più spaesato. Non subisce gol ma è più frutto del caso che dell'organizzazione difensiva.

Le pagelle dell'Atalanta (a cura di Pierpaolo Matrone)

Gollini 6 - L'ultima volta al Maraodna ne aveva presi quattro, oggi la partita è agli antipodi: quasi nessun tiro in porta del Napoli, quasi nessuna parata per lui. Serata tranquillissima.

Toloi 7 - Impeccabile in difesa e costantemente in proiezione offensiva. Sfrutta gli spazi tra esterno e centrale del Napoli per incunearsi e supportare (o anche concludere) la manovra.

Romero 6 - Gioca sempre d'anticipo e beneficia del metro all'inglese dell'arbitro Fabbri. Alla fine il giallo arriva e, poiché diffidato, lo costringerà a saltare il ritorno.

Djimsiti 6,5 - Non perde mai di vista Lozano quand'è largo a destra. Massima attenzione per tutta la partita.

Maehle 5,5 - Non è Hateboer e deve ancora entrare nei meccanismi di gioco, ma il suo apporto a destra non manca. Deve preoccuparsi poco della fase difensiva, in attacco però a volte è impreciso nei suggerimenti per i compagni.

De Roon 6 - Accorcia sempre bene sull'uomo. Il duello con Demme è tutto sulla determinazione e alla fine finisce in pari.

Freuler 6 - Cerca sempre l'uomo tra le linee in verticale per saltare la pressione del Napoli. Sufficiente la sua prestazione.

Gosens 6 - Torna titolare dopo la squalifica in campionato e se fa il suo, riuscendo anche ad entrare spesso nell'area di rigore avversaria.

Pessina 6,5 - Con la sua intelligenza tattica si fa trovare bene tra le linee e rifinisce sempre con qualità per i compagni. Mossa azzeccata di Gasperini. Dal 73' Pasalic s.v.

Muriel 6,5 - Arriva più di una volta al tiro e, a conti fatti, è il più pericoloso dei suoi. Solo il connazionale Ospina gli nega la gioia del gol. Dal 72' Ilicic s.v.

Zapata 5,5 - Il modulo a due punte non lo favorisce, la marcatura praticamente ad uomo di Koulibaly (sul suo centrosinistra) e Manolas (quando va dall'altro lato) men che meno. Oscurato. Dall'80' Lammers s.v.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 6,5 - Memore del 4-0 rimediato in campionato, schiera un'Atalanta un po' più accorta, con Pessina tra le linee per dare supporto anche in fase difensiva. Contro il sorprendente modulo speculare del Napoli viene fuori una partita bruttina, ma è la sua squadra a fare tenere il pallino del gioco e provare ad assediare il Napoli.