Napoli, avanti con Gattuso ma De Laurentiis non respingerebbe le sue eventuali dimissioni

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli è intenzionato ad andare avanti con Gattuso principalmente perché Italiano e Juric sono attualmente impegnati con altre società. Non avendo un sostituto pronto, De Laurentiis ha deciso di proseguire, anche se le gare contro Granada e Benevento saranno importanti per le prossime decisioni. Altro discorso se a dare le dimissioni fosse lo stesso Gattuso. In quel caso nessuno si opporrebbe al suo addio anticipato, De Laurentiis non le respingerebbe. A quel punto, tornerebbe a chiamare Benitez per portare a termine la stagione e per decidere in estate come cambiare assetto al club.