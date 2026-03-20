Napoli, Beukema al termine dell'intervallo: "Serve più qualità con la palla e stare attenti"
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Il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro il Cagliari.
Conte non era contentissimo: cosa è successo nell'intervallo?
"Abbiamo sbagliato tanti palloni, dobbiamo avere più qualità e stare attenti nel secondo tempo".
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