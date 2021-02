Napoli, buone notizie per Gattuso: Koulibaly e Ghoulam sono guariti dal Covid-19

Buone notizie per il Napoli e per Rino Gattuso. Come annunciato dalla società su Twitter Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam sono infatti guariti dal Covid-19 e sono pronti a tornare a disposizione del tecnico in vista delle prossime partite.