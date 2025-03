Napoli, Conte ha parlato alla squadra. Poi l'analisi dettagliata del Milan con i video

Antonio Conte ha ritrovato tutta la rosa a Castel Volturno e ha iniziato a preparare la partita contro il Milan. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico del Napoli ha ribadito i pregi e i difetti dimostrati a Venezia prima della sosta. L'allenatore ha mostrato alla squadra i video dell'avversario, analizzandolo nel dettaglio. Difficilmente la formazione con cui i partenopei scenderanno in campo si discosterà troppo da quella vista al Penzo prima dello stop per le nazionali. La volata scudetto è iniziata, ora non sono ammessi errori.

30ª GIORNATA DI SERIE A

29/03/2025 Sabato 15.00 Como - Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia - Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus - Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce - Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari - Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter - Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli - Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona - Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio - Torino DAZN

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 punti (29 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)