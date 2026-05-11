Napoli, Conte racconta l'infortunio di De Bruyne: "Testa contro testa e 4 punti allo zigomo"

Una sorpresa in vista di Napoli-Bologna. Kevin De Bruyne non sarà a disposizione di Antonio Conte nel Monday Night della trentaseiesima giornata di Serie A e non andrà nemmeno in panchina. Antonio Conte, allenatore azzurro, ha raccontato l'infortunio occorso al centrocampista belga, esprimendosi così nel pre-partita a Dazn: "In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c'è trauma cranico, ma non gioca".

Quanto conta il ritorno di Di Lorenzo?

"Giovanni rappresenta un po' il Napoli dell'ultimo ciclo che è iniziato da tantissimo tempo. E' l'unico ad aver vinto tutto quello che si è vinto nell'ultimo periodo. Giocatore carismatico e, dopo 15 giorni che è tornato ad allenarsi con noi, era giusto che tornasse titolare".