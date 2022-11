Napoli, controllo per Rrahmani: l'obiettivo è tornare a disposizione per il big match con l'Inter

Quando rientrerà Amir Rrahmani? Non è detto che per la prima partita del 2023, contro l'Inter il 4 gennaio prossimo, il difensore kosovaro del Napoli ci sarà. Secondo Sky Sport, questo è l'obiettivo del giocatore e del club: averlo abile e arruolabile per il big match di San Siro. In questi giorni l'ex Verona effettuerà un controllo di passaggio e se ne saprà di più.