Napoli, dalla Turchia: Mertens rinnova col Gala, no a una proposta come collaboratore di Conte

vedi letture

Dries Mertens giocherà almeno per un altro anno, ancora nel Galatasaray dopo la grande ultima stagione culminata col successo del titolo in Turchia. "Ho detto che probabilmente avrei lasciato dopo questa stagione, ma abbiamo ricominciato a parlare con il club due mesi fa. Perché dovrei lasciare quando le cose vanno così bene qui? Non dico che è il mio ultimo anno al Galatasaray perché mia moglie non me lo permette. Mi godo ogni giorno che passo sul campo. Onestamente non pensavo che avremmo avuto una stagione così bella. Sarebbe insensato smettere adesso", aveva ammesso nelle scorse settimane il belga.

Secondo Fanatik il giocatore ha già prolungato il suo contratto in scadenza per una ulteriore stagione, questo nonostante una proposta arrivata dal Napoli. Un retroscena che avrebbe del clamoroso, con la società azzurra che però non aveva proposto a Mertens un contratto da calciatore, bensì uno da collaboratore tecnico di Antonio Conte.

Come detto lo stesso Mertens ha per il momento declinato la proposta nonostante il noto legame con la città di Napoli e con la tifoseria azzurra. Per appendere gli scarpini al chiodo e vestire i panni dell'allenatore ci sarà tempo, per il momento la sua intenzione è ancora quella di giocare. E di farlo con il Galatasaray, dopo i 12 gol e 19 assist in tutte le competizioni della scorsa stagione.