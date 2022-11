Napoli, De Laurentiis-Spalletti avanti fino al 2024: la panchina azzurra è blindata

Secondo quanto riportato da La Repubblica-Napoli, De Laurentiis ha tutta l'intenzione di blindare la panchina di Spalletti fino al 2024. Il presidente in primavera eserciterà la clausola di prolungamento presente sul contratto del tecnico che ovviamente però dovrà essere d'accordo. Per questo le parti dovranno incontrarsi ma attualmente l'idillio è al suo massimo da quando il toscano è arrivato in azzurro e tutto fa pensare che, nonostante qualche voce di mercato che vedrebbe Spalletti nel mirino della Juventus insieme a Giuntoli, le parti andranno avanti insieme.