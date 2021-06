Napoli, De Laurentiis sulla Superlega: "Una cretinata. Florentino non mi ha mai contattato"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo mesi di silenzio rispondendo anche a una domanda relativa al coinvolgimento azzurro nella Superlega: "Florentino Perez, con cui abbiamo fatto delle colazioni insieme anche con Maradona non mi ha mai contattato. Non sono mai stato a favore della Superlega perché ne faccio una questione economica come loro ma non è che tu facendo un super torneo a 12 dove inviti tu gli altri, hai risolto i problemi dell'economia del calcio. Perez non ha avuto il merito di creare la superlega che è una grandissima cretinata ma di dire "perché voglio crearla?". Perché Europa League e Champions non servono ai nostri bilanci perché i nostri investimenti sono tali che non possiamo andare avanti".