Napoli, Di Lorenzo: "Contenti per questa vittoria. McTominay è forte, ce lo godiamo"

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo di misura sul Monza: "Aiuta tantissimo avere un giocatore forte come McTominay, forse ha sorpreso per il suo impatto e ce lo godiamo. Siamo contenti per questa vittoria, sapevamo che era una partita difficile e sono tre punti importanti per il nostro percorso. Il rischio era quello di avere fretta nello sbloccarla, ma la squadra è rimasta sempre concentrata. Da qui alla fine saranno tutte partite toste".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli (31' st Ganvoula), Akpa Akpro (22' st Gagliardini), Bianco (39' st Urbanski), Castrovilli (39' st Ciurria), Kyriakopoulos; Mota, Caprari. Allenatore: Nesta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera (19' st Raspadori); Gilmour (1' st Anguissa), Lobotka, McTominay; Politano (40' st Ngonge), Lukaku (34' st Simeone), Spinazzola. Allenatore: Conte

Arbitro: La Penna

Marcatori: 27' st McTominay (N)

Ammoniti: Marin (N), Mota (M), Akpa Akpro (M), Bianco (M), Caldirola (M), Ngonge (N)