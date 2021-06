Napoli, Emerson Palmieri la prima scelta per la sinistra: l'alternativa è Mandava del Lille

Il Napoli continua a monitorare la situazione legata ad Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano è la prima scelta della società azzurra, ma la trattativa non è semplice. La conferma arriva anche da Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui i partenopei proveranno a convincere il Chelsea con un’operazione in stile Bakayoko, quindi in prestito secco e magari a fine mercato. Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille, resta tra le opzioni per la fascia mancina.