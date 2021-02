Napoli, esami per Osimhen: esito negativo. Il calciatore in osservazione fino a domani

vedi letture

Sospiro di sollievo in casa Napoli dopo la perdita di sensi di Victor Osimhen nel corso del match perso per 4-2 contro l’Atalanta. Trauma cranico per l’attaccante che rimarrà in osservazione fino a domani: “Victor Osimhen, in seguito all'infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali di Atalanta-Napoli, si è sottoposto a esami con esito negativo. Il calciatore resterà a Bergamo fino a domani sotto l'osservazione clinica del Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico”, la nota del club.