Napoli, Fabian Ruiz non vuole rinnovare. Rischia di finire ai margini della rosa di Spalletti

Fabian Ruiz ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con il Napoli, ma in caso di mancate offerte di una certa rilevanza, il rischio per il centrocampista è quello di finire ai margini della rosa di Spalletti. Sì perché il club azzurro è irritato dall'ostracismo mostrato dallo spagnolo anche davanti a una proposta di rinnovo con clausola e non è da escludere la linea dura. Solo un'offerta da 30 milioni, magari proveniente dalla Spagna dove gli estimatori non mancano, potrebbe cambiare le prospettive del 26enne. Altrimenti il braccio di ferro con De Laurentiis potrebbe portarlo fuori dal campo per diversi mesi. Diciamo fino alla scadenza naturale del contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.