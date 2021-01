Napoli, fissato nei prossimi giorni un incontro con il Torino per Lobotka

vedi letture

Torino a caccia di nuovi innesti a centrocampo. La squadra di Marco Giampaolo è invischiata nella lotta per non retrocedere e vuole rinforzare la rosa per evitare di soffrire nei bassifondi della classifica. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, nei prossimi giorni sarebbe fissato un incontro fra Vagnati e Giuntoli per arrivare a Stanislav Lobotka, centrocampista dei partenopei che piace molto ai granata.