Napoli, futuro Insigne: rinnovo a vita o possibile colpo di scena in estate

Si parla del rinnovo di Lorenzo Insigne sul Corriere dello Sport e di un contratto in scadenza nel giugno 2022 che diventerà presto argomento centrale in casa Napoli. Si spiega come Insigne e il Napoli sono già troppo lontani, con una proposta di rinnovo da 2,5 messa sul tavolo rispetto all’attuale stipendio da 5 milioni per il capitano. Insigne non ha mai nascosto di voler diventare il Totti o il Del Piero del Napoli, ma le interpretazioni, neanche troppo libere, inducono a sospettare che si possa generare un complesso e doloroso corto circuito, si legge sul quotidiano che parla di una possibile estate bollente su questa tematica.