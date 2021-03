Napoli, Gattuso allontana Mario Rui dall'allenamento. Giuffredi: "Notizia non vera"

Nelle ultime ore a Napoli ha fatto molto rumore la voce secondo cui Gennaro Gattuso avrebbe allontanato dall’allenamento di ieri Mario Rui, per una presunta lite con un ragazzino della Primavera. Oggi, ospite dei microfoni di Radio KissKiss l’agente del difensore portoghese, Mario Giuffredi, ha voluto fare il punto della situazione: “Come sempre i giornalisti a Napoli sono i numeri uno in assoluto nel mondo perché ho sentito che Mario è stato cacciato da Gattuso, o che aveva trattato male un giocatore della primavera. Tutte cose non vere che non si sono verificate. Niente di tutto questo anche perché Mario Rui quando vanno i giovani della Primavera lui li accoglie sempre come fratelli più piccoli. Quindi sono cose non reali perché non ha avuto nessun problema con nessun ragazzino e nessun problema con Gattuso”.