Napoli, Gattuso ha invertito il trend e ritrova quattro pilastri per la sfida alla Juventus

Quattro vittorie di fila hanno riportato il Napoli momentaneamente al quarto posto in classifica. Senza gli ultimi 20 secondi sciagurati col Sassuolo sarebbero addirittura sei i successi consecutivi, ma per Rino Gattuso è importante aver invertito il trend dei mesi scorsi e ritrovato uomini, gioco e fiducia. Nulla di meglio prima della sfida contro la Juventus, che sembra rivedere nuovamente le squadre nell'esatto momento del primo rinvio, col Napoli reduce da un ottimo inizio di stagione e la Juventus smarrita ed alla ricerca di un'identità che non ha ancora trovato.

Gattuso potrà contare anche su quattro elementi esclusi dalla sfida col Crotone. Toccherà a Lozano e Zielinski, entrati solo nel finale, ma soprattutto si rivedrà un giocatore imprescindibile come Koulibaly in difesa - relegando in panchina Maksimovic, tra i peggiori col Crotone ed avviato a svincolarsi - e inoltre Demme dovrebbe stringere i denti e dare equilibrio a centrocampo al posto di Bakayoko, un altro giocatore con la valigia pronta (non verrà riscattato) che resta in difficoltà. Quattro ritorni importanti, dunque, e qualche spiraglio pure per Ospina, ma in questo caso l'eventuale l'impiego di Meret non sarebbe certo una preoccupazione per Gattuso.