Napoli, Gattuso incassa la fiducia (a tempo): con lo Spezia senza 3 centravanti

vedi letture

"Il presidente Aurelio De Laurentiis, con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso", la nota di ieri diffusa dal club ha stoppato, almeno per ora, le indiscrezioni sul futuro della panchina di Rino Gattuso, ma non ha cancellato di certo i primi contatti avuti da De Laurentiis con Benitez, ma anche Allegri, Spalletti e non solo. Rino Gattuso è stato rassicurato dalla visita della società in ritiro in un albergo in città, ma in realtà si tratta inevitabilmente di una fiducia a tempo che dovrà essere corrisposta dalle vittorie con lo Spezia questa sera e poi con il Parma, possibilmente con un'inversione di tendenza anche sul piano delle prestazioni.

Si parte questa sera con lo Spezia, che torna a Fuorigrotta dopo lo scherzetto in campionato, ed in palio c'è l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Gattuso ha portato la squadra in ritiro, a conferma del momento delicatissimo, e dovrà fare ancora a meno dall'inizio dei tre centravanti. Mertens e Osimhen non hanno nelle gambe più di mezz'ora, Petagna deve gestire un problema muscolare da settimane, e quindi non sembra esserci altra soluzione che Lozano centravanti con Politano a destra e Insigne a sinistra. Si torna al 4-3-3, permettendo così a Bakayoko di avere un turno di riposo e lasciando spazio a Elmas e Zielinski da mezzali con Demme vertice basso. Linea difensiva titolare davanti ad Ospina, che si riprende il posto tra i pali in una gara che a tutti gli effetti va oltre l'importanza della Coppa Italia.