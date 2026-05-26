Ufficiale Parma Women, Domenico Aurelio non sarà più il direttore sportivo

Parma Calcio 1913 comunica che Domenico Aurelio non ricoprirà l’incarico di Head of Women’s Football nella prossima stagione 2026/2027.

Arrivato a Parma nell’estate del 2022, Domenico ha contribuito in modo significativo alla crescita del progetto femminile gialloblu. Nel corso di questi quattro anni, sotto la sua direzione sportiva, il Club ha conquistato la promozione in Serie A Women nella stagione 2024/25 e ottenuto un’importante salvezza nella stagione 2025/26 da poco conclusa.

La decisione gli è stata comunicata in data odierna e nasce dalla volontà, da parte del Club, di aprire un nuovo ciclo per il progetto sportivo dell’area femminile e il nuovo assetto dirigenziale verrà ufficializzato nelle prossime settimane.

Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la famiglia Parma Calcio desiderano ringraziare sentitamente Domenico per il lavoro svolto, l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni.