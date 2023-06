Napoli, i nomi in caso di partenza di Osimhen: sono 3 le alternative in mano a De Laurentiis

L'incontro di ieri fra Aurelio De Laurentiis e l'agente di Victor Osimhen non ha fugato i dubbi in merito al futuro dell'attaccante nigeriano che resta così sospeso fra il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 e la possibile cessione per 150 milioni di euro.

Le possibili alternative

Il Napoli aspetta e intanto valuta eventuali alternative in caso di partenza del capocannoniere. Il primo profilo nelle menti dei dirigenti azzurri, scrive il Corriere dello Sport, è quello di Rasmus Hojlund dell'Atalanta: la valutazione della Dea è di quelle importanti, fra i 40 e i 50 milioni di euro come base d'asta. Il danese è seguito da Beto dell'Udinese, acquistabile tramite i 30 milioni della clausola rescissoria, ma attenzione anche al nome di Jonathan David: il canadese del Lille costa più degli altri, fra i 50 ed i 60 milioni.