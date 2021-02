Napoli, il messaggio di Gattuso alla squadra: "Non avvilitevi e non scappate indietro"

Nel bel mezzo di una tempesta servono pochi concetti chiari per provare a uscirne tutti interi. È questo il messaggio che Rino Gattuso, costantemente sotto i riflettori a causa dei risultati altalenanti del suo Napoli, ha voluto trasmettere allo spogliatoio in vista delle prossime due sfide contro l'Atalanta in Coppa Italia e contro la Juventus in campionato. "La forza di un gruppo è sempre il gruppo, mai una sua parte - ha spiegato l'allenatore allo spogliatoio - Non avvilitevi per le critiche e per questa serie di infortuni o per i gol che non arrivano. Non scappate indietro e continuate a correre in avanti". Un condottiero che prova a guardare oltre alle voci sulla propria panchina e alle difficoltà della squadra. In pochi giorni si capirà se le sue parole avranno avuto l'effetto sperato o se i rischi di addio anticipato continueranno a colpirlo trasversalmente. A riportarlo è Il Mattino.