Napoli, il sogno Luis Enrique e gli intrecci col PSG: tra le alternative prende quota Thiago Motta

Il Napoli ha vinto lo scudetto dopo 33 anni, al PSG manca un punto per festeggiare l'ottava Ligue 1 sulle ultime dieci. Entrambe, a breve, potrebbero cambiare allenatore. Nel caso degli azzurri, a dire la verità, il condizionale è più forzato: l'addio di Spalletti è ormai il segreto di Pulcinella, anche se se manca ancora il relativo annuncio. Per i parigini, un po' meno: Galtier è nel mirino della critica da mesi, complice la fallimentare campagna Champions e la complicata gestione di un pollaio straboccante di galli, ma a oggi Campos non ha ancora iniziato a programmare un futuro senza l'ex tecnico del Lille.

Sogno Luis Enrique, intreccio parigino. Sul tavolo di Aurelio De Laurentiis, il primo nome della lista, almeno per quanto filtrato sinora, è quello del tecnico spagnolo. Chiuso agli ottavi il mondiale qatariota, l'ex Roma e Barcellona aspetta la chiamata di una big ed è un profilo ambizioso: a un ingaggio oneroso - anche se ammorbidito dal decreto crescita - si combinano le elevate richieste economiche e tecniche di chi da sempre è abituato a lavorare su livelli d'eccellenza. I primi sondaggi certificano un approccio complicato. A maggior ragione, ça va sans dire, proprio perché anche il PSG pare monitorare con grandissima attenzione la situazione: in una lista d'altissimo livello, anche per i parigini Luis Enrique sembra essere al primo posto.

Thiago Motta prende quota. Così, tra le alternative nei piani e soprattutto nei contatti di ADL, sale il nome del tecnico del Bologna. Giovane ma già esperto in cose da big, in rossoblù ha confermato le ottime impressioni già fatte vedere in passato, l'italo-brasiliano rappresenta, insieme a Vincenzo Italiano, non a caso anche lui corteggiato pubblicamente da De Laurentiis, uno dei migliori esponenti del nuovo che avanza in Serie A. Ha tanto mercato, questo sì: era il preferito dell'Inter in caso di ribaltone, oggi è seguito dalla Juve (insieme allo stesso Italiano, appunto) per la rifondazione. Anche lui, per la verità, sarebbe protagonista di un incrocio tutto parigino: simbolo dei primi anni del nuovo PSG, ha iniziato proprio in Francia la sua carriera da allenatore e ha grandissimi sponsor oltralpe. Come si dice, destini incrociati.