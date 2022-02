Napoli, Insigne è tornato in gruppo. Ancora a parte Anguissa, Lozano, Tuanzebe e Lobotka

vedi letture

In vista del match contro il Barcellona per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani alle ore 21 allo Stadio Maradona, il Napoli ha lavorato quest'oggi a Castelvolturno. Il gruppo si è allenato sul campo 2. Dopo una prima fase di torello la squadra ha svolto esercitazione su calci piazzati e situazioni tattiche. Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo. Tuanzebe lavoro in palestra. Lozano e Lobotka lavoro personalizzato in campo. Anguissa ha svolto personalizzato in palestra.