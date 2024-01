Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa Zerbin, una novità per Inzaghi

Una Supercoppa in palio, 25 mila spettatori all'Al Awwal Park Stadium di Riyadh. Il Napoli insegue la terza affermazione nella competizione, per l'Inter sarebbe l'ottava e soprattutto la quinta per Simone Inzaghi, già recordman nell'albo d'oro. Walter Mazzarri, viceversa, vuole chiudere un ciclo rispetto al 2012, quando la vide sfumare ai tempi supplementari a Pechino contro la Juventus. In palio, anche 3 milioni di euro: chi vince ne porterà a casa 8 e chi perde dovrà accontentarsi di 5. Fischio d'inizio alle 20, arbitro il signor Antonio Rapuano di Rimini. Di seguito, le formazioni ufficiali della finale.

Walter Mazzarri segue quasi per intero la saggezza popolare: squadra che vince non si cambia. Il tecnico azzurro conferma infatti l'undici di partenza visto contro la Fiorentina, con una grande eccezione: Zerbin, autore di una doppietta contro i viola, prende il posto di Mario Rui. Simeone preferito a Raspadori come centravanti, ancora out il polacco Zielinski.

Simone Inzaghi opera un cambio rispetto al 3-0 sulla Lazio, dettato dalle condizioni non ottimali di Bastoni. Sarà Acerbi a prendere il posto del classe '99 con De Vrij centrale come unica novità. Confermato Darmian sulla destra, ancora panchina per Frattesi alle spalle di Barella e Mkhitaryan.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.