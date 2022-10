Napoli, Juan Jesus: "Nel gruppo c'è una serenità assurda, siamo nella direzione giusta"

Dopo la vittoria contro la Roma, ai microfoni di DAZN, ha parlato il centrale del Napoli Juan Jesus. "In tutte le squadre che ho giocato mi sono sempre fatto trovare pronto, sono un professionista e sono sempre stato corretto. Se riserva o titolare per me non conta. La Roma è fortissima nei calci piazzati e l'attenzione deve essere al massimo. Poi davanti ho tirato malissimo in quell'occasione che ho avuto ma l'importante è che abbiamo vinto".

Sentite qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno?

"Quest'anno c'era tanta gente che non ci credeva ma fin dal ritiro abbiamo fatto gruppo, ci sono ragazzi che lavorano per migliorarsi e c'è una serenità assurda. Dobbiamo continuare, siamo soltanto ad ottobre e abbiamo ancora tante partite da fare".

Vedi squadre più forti di voi?

"Ci sono squadre forti, ci sono Inter, Milan, Atalanta. Il destino dipende da noi, siamo nella direzione giusta".