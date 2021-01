Napoli ko, Gattuso rischia? La versione de Il Mattino: "Nessun ripensamento, avanti col rinnovo"

Il punto più basso della stagione del Napoli è stato toccato ieri, con la sconfitta subita contro l'Hellas Verona. Questo il commento dell'edizione odierna de Il Mattino, che inevitabilmente dedica spazio anche alla posizione del tecnico Gennaro Gattuso, mai così chiacchierato come in questo momento. De Laurentiis ha visto la gara a Roma ed è rimasto anche lui deluso - si legge - ma il progetto di rinnovo del contratto di Gattuso va avanti senza intoppi e senza ripensamenti.

E il mercato? - Nulla verrà fatto in questa settimana, sottolinea sempre Il Mattino. Llorente da oggi dovrebbe finire all'Udinese, ceduto a titolo gratuito. In uscita anche Malcuit ma bisogna attendere le ultime ore del mercato. Giuntoli e il patron del Verona Setti sono stati a colloquio, ma per Zaccagni se ne parla in estate. Così come per Barak: è dai tempi dell'Udinese che il Napoli lo segue.