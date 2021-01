Napoli, l'Atletico ha offerto 6 milioni per Milik ma gli azzurri ne vogliono almeno 15

Secondo quanto riferito dal sito del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe rifiutato una proposta da 6 milioni di euro presentata dall'Atletico Madrid per Arkadiusz Milik. Il club azzurro ha ribadito all'agente del calciatore che aveva portato l'offerta spagnola, che per acquistare il polacco servono non meno di 15-16 milioni tra parte fissa e bonus. Senza rilancio da parte dei Colchoneros dunque, anche la pista che porta in Spagna rischia di saltare per l'attaccante che comunque da oggi potrà firmare per qualsiasi società in vista del prossimo giugno.