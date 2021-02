Napoli, l'emergenza sta per finire: a Gattuso resta solo la volata quarto posto

Azzerare tutto per affrontare al meglio le sedici finali che possono portare alla qualificazione Champions, l'ultimo obiettivo rimasto. Dopo la brutta eliminazione in Europa League, Rino Gattuso prova così a motivare la squadra in vista del derby col Benevento, test delicatissimo per provare ad invertire un trend preoccupante ed evitare di accentuare quella che a tutti gli effetti sembra una caduta libera negli ultimi due mesi.

In soccorso di Gattuso arrivano i recuperi dei tanti giocatori fuori. Dopo Ghoulam e Koulibaly, col Granada nel finale s'è rivisto Dries Mertens, che ora punta ad aumentare il minutaggio col Benevento, ma ieri si sono allenati in gruppo anche Ospina, Hysaj e Demme. Difficilmente partiranno dall'inizio, ma ora Di Lorenzo ed anche Bakayoko e Fabian hanno dei cambi di valore che permetteranno al tecnico di tornare a ruotare. Del resto, nonostante l'uscita dalle coppe, si continuerà a giocare ogni tre giorni: dopo il Benevento è previsto l'infrasettimanale di campionato col Sassuolo e quindi proseguirà il tour de force. Altri 180', dunque, e poi salvo ulteriori contrattempi Gattuso potrà contare anche su Osimhen e Manolas. A quel punto mancherebbe solo Lozano e Gattuso si augura in quel momento di essere ancora in piena corsa per giocarsi la volata finale.