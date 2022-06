Napoli, l'offerta fatta a Koulibaly per il rinnovo: si attende incontro De Laurentiis-Ramadani

Luciano Spalletti ha più volte detto di essere pronto ad incatenarsi per trattenere Kalidou Koulibaly e De Laurentiis sta provando a prolungare il suo contratto in scadenza nel 2023. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, nell’ultimo colloquio faccia a faccia, il presidente del Napoli ha proposto al senegalese un ingaggio di 4 milioni a stagione più bonus, alcuni facilmente raggiungibili che gli consentirebbero d’arrivare a 4,5 milioni.

La risposta di Koulibaly

Kalidou ha chiesto al patron di intavolare la discussione con il suo agente Fali Ramadani e ora s’attende un incontro per approfondire questo dialogo. Non arrivano intanto spifferi di offerte congrue per l'ex Genk: il Barcellona, che finora è parso il club più interessato, è concentrato sul taglio al monte ingaggi che deve realizzare entro il 30 giugno. Senza un accordo sul rinnovo del contratto, potrebbe anche restare a scadenza confidando nella vetrina del Mondiale.