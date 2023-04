Napoli, la festa scudetto in diretta TV? De Laurentiis in trattativa con la Rai

La festa Scudetto del Napoli, quella ufficiale in programma il prossimo 4 giugno, il giorno dell'ultima giornata di campionato, potrebbe essere trasmessa in diretta tv dalla Rai. La Repubblica oggi in edicola racconta di una trattativa tra il club azzurro e l'emittente di Stato per la trasmissione in diretta di tutto l'evento per una cifra che si aggirerebbe sui 300-400 mila euro. Aurelio De Laurentiis, inoltre, avrebbe già contattato lo showman Stefano De Martino, napoletano di Torre Annunziata, per affidargli la conduzione.