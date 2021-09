Napoli, la sfida di domani potrebbe essere l'ultima di Insigne contro la Juve al Maradona

Napoli-Juventus che si giocherà domani potrebbe essere l'ultimo in maglia azzurra per Lorenzo Insigne. I rapporti del capitano con il presidente De Laurentiis sono nulli e le parti sono ferme sulle rispettive posizioni per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Per questo, quella che si giocherà domani al Maradona, potrebbe essere l'ultima sfida ai bianconeri da giocatore del Napoli per il capitano in scadenza a giugno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.