Napoli, le scelte di Garcia verso il Real Madrid: un solo ballottaggio, presente Anguissa

Domani sera il Napoli ospita il Real Madrid per una super sfida che è anche la seconda giornata del girone di Champions League. Riacquistato sorriso, vittorie e qualche certezza in più, mister Garcia studia le mosse migliori per l'incontro. Di sicuro non ci sarà Rrahmani, che ieri si è allenato da solo in palestra e al massimo sarà recuperato per la Fiorentina, ma al massimo per cominciare dalla panchina.

Sarà la prova del nove per il tandem arretrato composto da Ostigard e Natan. L'unico vero ballottaggio è quello per il ruolo di terzino sinistro, con la sfida aperta tra Olivera e Mario Rui. Anguissa è pienamente disponibile nonostante la botta rimediata a Lecce, davanti regolarmente presente Osimhen. Il sacrificato dal 1' sarà Raspadori.