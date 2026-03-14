Napoli-Lecce 2-1, le pagelle: KDB cambia il match, finalmente Politano. Bene Banda

Risultato finale: Napoli-Lecce 2-1: 3' Siebet (L), 46' Hojlund (N), 67' Politano

NAPOLI

Meret 6 - Incolpevole sul gol, deve dare più sicurezza sulle palle inattive, una situazione che il Napoli soffre troppo.

Beukema 5,5 - Prima mezzora quasi da incubo. Banda è imprendibile e lo manda in crisi anche perché Politano aiuta poco. Piano piano prende le misure.

Buongiorno 6 - Stulic è un cliente scomodo, mostra segnali incoraggianti non concedendo mai la conclusione facile.

Oliveira 6 - L'emergenza in difesa costringe Conte a rischierarlo come braccetto di sinistra. Scelta forzata ma l'uruguaiano è uno dei giocatori più affidabili e svolge bene il suo compito.

Politano 7 - Cerca insistentemente il gol - il primo stagionale, a un anno dall'ultimo in campionato. A inizio ripresa serve ad Hojlund un cioccolatino solo da scartare, poi arriva finalmente la gioia tanto attesa. Dal 72' Mazzocchi 6 - Controlla senza grossi problemi le ultime offensive dei giallorossi.

Anguissa 5 - Non è stato il rientro che avrebbe voluto. Titolare ma in grande affanno sulle accelerazioni dei giallorossi, anche fisicamente si vede che non è al meglio. Dal 46' McTominay 6 - A inizio ripresa Conte si affida a due dei tre pezzi da 90 in panchina. La sola presenza dello scozzese scombina i piani di Di Francesco, pur non producendo nulla di straordinario.

Gilmour 6 - In questo momento è imprescindibile. Le sue letture difensive sono importanti, è sempre nel vivo della manovra.

Spinazzola 6 - Accompagna l'azione cercando di liberare spazi per Alisson Santos. Attento anche in fase difensiva. Dal 72' Gutierrez 6 - Dà un po' di freschezza alla corsia mancina, è attento a non farsi prendere alle spalle dagli avversari.

Elmas 5- Conte gli concede una grande occasione, non riesce a sfruttarla. Pochi palloni giocabili ma non fa nulla per aiutare la squadra. Dal 46' De Bruyne 6,5 - Rispetto ad Anguissa sembra più pronto fisicamente. Il suo ingresso rivitalizza il Napoli. Corsa fluida, pimpante, voglioso di incidere.

Alisson Santos 6,5 - Il pericolo pubblico numero uno anche in un primo tempo complicato, costantemente raddoppiato e triplicato. Lo spunto è sempre quello giusto, la mira stavolta non è delle migliori. Dall'85' Giovane s.v..

Hojlund 6,5 - Primo tempo difficile, in cui fa a sportellate con i difensori ospiti senza rendersi pericoloso. Al primo pallone della ripresa trova il pareggio: uno dei gol più facili della stagione, il decimo in campionato, il primo a Maradona dopo 5 consecutivi fuori casa.

Antonio Conte 6 - Primo tempo complicato, il Lecce mette in grande difficoltà un Napoli poco dinamico e reattivo anche a causa di alcuni giocatori non al meglio della condizione ma schierati come titolari. I due cambi a inizio ripresa danno la scossa e cambiano il volto del match.

LECCE (pagelle a cura di Giuseppe Lenoci)

Falcone 6 - Inoperoso nel primo tempo ed è una notizia, visto l'avversario. Nella ripresa, subisce gol al primo affondo e, dopo un miracolo su Alisson Santos, non può nulla sul mancino di Politano.

Veiga 6,5 - Bello il duello in velocità con Alisson Santos, abile a coprire la zona con interventi precisi. Salva tutto in almeno due occasioni in area.

Siebert 7 - Sblocca il match dopo appena due minuti con un colpo di testa preciso. Pone una marcatura asfissiante su Hojlund.

Tiago Gabriel 6,5 - Sfiora il raddoppio nel primo tempo con una torsione che sfiora la traversa. In crescita il centrale abile ancora una volta a mostrare le proprie caratteristiche.

Gallo 6 - Autore dell'assist nel gol di Siebert, buona la prova del terzino non nelle migliori condizioni fisiche. Esce stremato. Dal 78' Ndaba sv

Ngom 5,5 - Dopo un buon primo tempo, il centrocampista perde la sfida con De Bruyne venendo sopraffatto dalla qualità del belga. Dall'86' Fofana sv

Ramadani 6 - Fa diga come può a metà campo, sfruttando anche un ritmo non propriamente ideale di Anguissa. Nel secondo tempo fatica con l'ingresso di McTominay e non è perfetto nelle scelte dei piazzati.

Pierotti 6 - Sempre pericoloso nella prima ora di gioco, si spegne anche a causa della stanchezza e non riesce a rendersi pericoloso. Dal 78' N'Dri sv

Coulibaly 6,5 - Lotta come un leone, nonostante i problemi fisici accusati già dai primi minuti di gioco. Stringe i denti e non molla un centimetro, fino all'intervallo dove è obbligato a lasciare il campo. Dal 46' Gandelman 5,5 - Anche lui non al meglio, prova a dare qualità in campo ma non trova la prestazione giusta.

Banda 6,5 - Approccia al meglio il match con una doppia fase da mostrare nelle scuole calcio. Subisce poi l'ondata azzurra negli ultimi quarantacinque minuti. Abbandona il campo dopo aver accusato un problema, con tanta paura sul volto dei propri compagni di gioco.

Stulic 5,5 - Nel primo tempo lavora bene sulla difesa ma non crea particolari pericoli. Nella ripresa, dopo dieci minuti davvero opachi, lascia il campo all'ex di turno. Dal 58' Cheddira 5 - L'approccio al match non è particolarmente positivo: fuori dal gioco, si rende pericoloso con un tiro sull'esterno della porta.

Eusebio Di Francesco 6 - Schiera i suoi chiedendo una pressione importante. La sfida sbloccata subito consente alla formazione di fare un primo tempo davvero ad alti livelli. Il gol a freddo nella ripresa fa perdere le certezze ai salentini che comunque escono a testa alta nella sfida al 'Maradona'.