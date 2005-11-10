Napoli, lesione al bicipite femorale per Alisson: Allegri chiede di più a Politano e Lang

Problema infortuni per Massimiliano Allegri. Il Napoli non solo fatica a trovare risultati ma è costretto a perdere tanti elementi a disposizione. L’ultimo della lista è Alisson Santos che ha alzato bandiera bianca nel match contro l’Arsenal di Champions League. Il giocatore, si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha riportato una lesione al bicipite femorale e sarà assente per circa un mese e mezzo. Una tegola che non vi voleva per la squadra partenopea.

Le parole di Allegri

E proprio sulla condizione del giocatore brasiliano, dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal, Allegri aveva fatto intendere che lo stop non sarebbe stato molto breve: "Alisson credo che lo abbiamo perso per un po' di tempo. Meret non lo so, vediamo domani". Queste le parole a caldo rilasciate dalla pancia del Maradona ai microfoni di Prime Video.

Max chiede di più a Politano e Lang

Una situazione che adesso andrà ricadere sugli altri esterni in rosa. Il mister azzurro infatti adesso chiede un cambio di passo a Politano e Lang, possibili titolari nei prossimi match. Per cercare di dare una svolta ad una stagione, quella del Napoli, iniziata non con il piede giusto. Sia dal punto di vista delle prestazioni, ma soprattutto dal punto di vista dei risultati.