Napoli, lo stop di Neres non è breve: Conte riflette su due soluzioni per sostituirlo

vedi letture

Con David Neres fuori dai giochi per un bel po' (almeno per le prossime tre partite), Antonio Conte sta studiando le migliori soluzioni per mantenere il potenziale offensivo del suo Napoli intatto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono due le opzioni principali sul tavolo del tecnico salentino.

La prima è ormai un’abitudine tattica, già vista anche nella recente trasferta di Monza: Leonardo Spinazzola avanzato nel ruolo di esterno alto nel tridente offensivo, con Matías Olivera a coprire la corsia sinistra in fase difensiva. Una soluzione che garantisce ampiezza e profondità grazie alla spinta dell’ex Roma, capace di creare superiorità numerica con le sue accelerazioni e i cross, spesso nati da sovrapposizioni ben coordinate con il compagno di fascia.

L’alternativa risponde al nome di Giacomo Raspadori. Anche questa opzione non è nuova per Conte, che l’ha già sperimentata con successo nell'ultima mezzora contro il Monza, dove "Jack" ha firmato l’assist per il gol decisivo di McTominay. In questo assetto il Napoli si riassesta in un 4-2-4, più offensivo, simile a quanto visto nella trasferta di Venezia. Raspadori agirebbe alle spalle di Lukaku, mentre McTominay partirebbe largo a sinistra ma con licenza di accentrarsi e inserirsi in zona gol.