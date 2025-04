Napoli, per Neres stagione quasi finita: la speranza di Conte è riaverlo per le ultime due

vedi letture

Brutte notizie per il Napoli: David Neres sarà costretto ai box per almeno tre partite. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle condizioni dell’esterno brasiliano, fermato da un nuovo problema fisico. Si tratta del secondo stop muscolare nel giro di due mesi, con il giocatore che aveva fatto appena in tempo a rientrare contro il Milan prima di fermarsi nuovamente alla vigilia della trasferta di Monza.

Gli esami strumentali hanno chiarito la natura dell’infortunio: si tratta di una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra, come confermato anche dal comunicato ufficiale del club. I tempi di recupero stimati sono di 25-30 giorni a partire da venerdì scorso, il che significa che Neres potrebbe tornare a disposizione solo per le ultime due giornate di campionato, con una maggiore probabilità di vederlo in campo nell’ultima sfida contro il Cagliari, in programma nel weekend del 24-25 maggio.

Un’assenza pesante in un momento cruciale della stagione: alla fine del campionato mancano cinque giornate e la prossima sfida, domenica contro il Torino, ha già il sapore di una finale in ottica scudetto.