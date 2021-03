Napoli, lo stop nazionali nel momento migliore: Gattuso vuole riprendere la corsa Champions

Tre vittorie di fila, quattro nelle ultime cinque e sarebbero state cinque su cinque senza quel finale sciagurato col Sassuolo. La sosta per le nazionali ha stoppato il trend assolutamente positivo del Napoli, invertito non senza tanta fatica dopo mesi difficili tra assenze e frustrazione per una classifica lontanissima dalle proprie ambizioni. Le vittorie di Roma e Milano, in particolare, hanno risollevato classifica e morale del gruppo, dimezzato però dalle partenze per le nazionali ed ora l'obiettivo - su cui insisteranno Gattuso ed il suo staff da metà settimana - è di non smarrire la strada, ma di ricominciare allo stesso modo.

Non è mancata l'apprensione in questi giorni. Prima la lussazione al dito della mano di Koulibaly, poi la botta alla spalla (piuttosto fragile da anni) di Dries Mertens, ma non si tratta di problemi seri. Entrambi i giocatori potrebbero anche essere preservati, a scopo precauzionale, nelle prossime partite. Non dovrebbero sortire effetti a Osimhen e Zielinski neanche i casi di positività nel gruppo della Nigeria e soprattutto della Polonia, con l'amico Skorupski risultato positivo al Covid, avendo entrambi gli azzurri già avuto il Coronavirus. L'attenzione è anche ad un sovraccarico per Insigne ed il rientrante Lozano, ma alla ripresa l'impegno morbido col Crotone permetterà al tecnico in ogni caso di gestire al meglio le forze.