Napoli, Manna: "A volte mi dimenticavo dei diritti d'immagine. I nostri tifosi? Sempre positivi"

vedi letture

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, dal Social Football Summit 2024, ha parlato così del mercato azzurro e di quanto fatto in estate: "Mi sono trovato per la prima volta quest’anno con la gestione dei diritti d’immagine e spesso me ne dimenticavo. Ho deciso che la strategia è quella prima di tutto di convincere il giocatore, poi troviamo la soluzione. Il supporto dell’ufficio legale è fondamentale e ci dà una grande mano. Il problema principale è sullo sponsor tecnico perché alcuni sponsor prendono tutto e alcuni calciatori devono uscire da questi contratti. Quando però i giocatori vogliono venire a Napoli le soluzioni si trovano.

È importante rimanere focalizzati e concentrati nella gestione dei momenti della stagione, dai grandi entusiasmi ai momenti di difficoltà. Dobbiamo restare lucidi e non farci prendere dall’emozione del tifoso. È una città calda che ci sta dando molto, non me l’aspettavo così sinceramente. Ogni giorno ti trovi in situazioni dove la gente ti chiede e ti senti in dovere di dare.

Abbiamo 55 mila persone, sempre positivi dove non fischiano mai. Anche lo scorso anno sono stati positivi, poi è chiaro che le aspettative sono alte perché due anni fa si è vinto uno scudetto in una stagione straordinaria. È un obiettivo lontano, ma dobbiamo capire che questo sarà un percorso. Noi pensiamo a lavorare, non pensiamo a quell’obiettivo, lo facciamo con serenità. Se pensiamo di inseguire un obiettivo oggettivamente complicato rischiamo di farci male, invece noi lavoriamo con tranquillità. ".