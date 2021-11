Napoli, Mario Rui sul ciclone Osimhen: "Non è neanche al 60% delle sue potenzialità"

Mario Rui, terzino del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato così del compagno di squadra Osimhen: "E' un ragazzo splendido e un calciatore ancora più forte. Ha dei margini di miglioramento impressionanti, secondo me ad oggi non è neanche al 60% di quello che può raggiungere perché ha qualità fisiche e tecniche impressionanti, noi siamo qui per fargli raggiungere il massimo del potenziale".