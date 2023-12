Napoli, Mazzarri: "Dobbiamo concedere meno occasioni, giocando sempre il nostro calcio"

vedi letture

Il mister del Napoli Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida esterna contro la Juventus.

Su cosa ha lavorato in questi giorni?

"Sugli errori fatti. Bisogna concedere meno occasioni e continuare a fare il gioco nostro che è un bel calcio".

Quello che ha scelto è l'undici che le dà più garanzie?

"Se ho fatto questa formazione è perché credo che questi giocatori siano più adatti. Ci sono 4 cambi e poi c'è l'ultimo per non rimanere mai in dieci: c'è la possibilità di cambiare in corsa".

Lo scorso anno ha guardato le due sfide tra Napoli e Juve?

"Ho guardato tutto, ma ogni hanno è una cosa diversa e dobbiamo pensare a cosa fare noi".