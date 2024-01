Napoli, Mazzarri vuole dare un calcio alla crisi: Simeone e Gaetano contro la Salernitana

Il Napoli vuole dare un calcio alla crisi. La squadra di Walter Mazzarri è al lavoro a Castel Volturno per preparare il match casalingo di sabato prossimo contro la Salernitana che poi aprirà alla Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita la prossima settimana. Allenamenti nel proprio quartier generale, pernottamenti in un hotel a Pozzuoli per gli azzurri che con il ritiro vogliono cercare di voltare pagina.

Cholito e Gaetano

E il tecnico della formazione partenopea starebbe anche pensando ad eventuali accorgimenti tattici. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbero rimanere fuori Raspadori e Zielinski mentre al centro dell’attacco potrebbe essere concessa una chance a Simeone con Gaetano in mezzo al campo.