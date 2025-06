TMW Napoli, Mazzocchi verso la cessione. Ci pensa il Sassuolo in prestito, le cifre

Dopo il Cagliari e il Pisa, anche il Sassuolo si sta muovendo per Pasquale Mazzocchi, esterno che saluterà il Napoli in questa sessione di mercato. Dopo una discreta stagione, dove ha raccolto 20 presenze, può scegliere per una nuova avventura. I neroverdi si sono mossi con forza per l'esterno, tanto che i contatti sono fitti e le parti non così lontane.

Il Sassuolo ha fatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni. Potrebbe diventare obbligo in caso di permanenza in Serie A degli emiliani, ritornati dopo un solo anno di Purgatorio. Gli azzurri preferirebbero un obbligo legato al numero di presenze - poche - e più in generale una condizione più semplice perché diventi un titolo definitivo. Lavori in corso ed è probabile che Mazzocchi, dopo avere vinto lo Scudetto con la squadra della sua città, possa optare per cambiare aria.

"lo non so ancora se stare qui sopra al pullman, oppure sotto a festeggiare. Perché sono uno del popolo, della gente, e mi sto vivendo questa gioia al massimo", aveva detto lo stesso Mazzocchi nel giorno della vittoria dello Scudetto. Il suo agente, Marco Sommella, aveva invece commentato così. "Lo Scudetto del Napoli è un sogno per Pasquale e rappresenta il coronamento di un percorso bellissimo, vince uno scudetto nella sua città. Una cosa che pochi napoletani possono vantare. Anche la gente ha capito il valore di questa vittoria, l’unico napoletano in questa cavalcata. Un ragazzo cresciuto in un quartiere difficile, un auspicio per tutti i ragazzi".