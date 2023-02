Napoli, Meret: "Primi in Serie A e così bene in Champions, io in estate non l'avrei mai detto"

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste tutte le sue dichiarazioni: "C'è tantissimo entusiasmo, è un momento molto positivo per noi. Abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma come abbiamo sempre fatto prepariamo partita per partita, pensando solo alla prossima domenica e non al lungo termine. Ora siamo concentrati sulla Cremonese, anche perché in Coppa Italia è andata come sappiamo e vogliamo prenderci una rivincita".

L'eliminazione dalla Coppa Italia sarà lo sprono in più: c'è voglia di rivalsa?

"Sì, perché è stata una gara strana, eravamo in controllo e poi con due episodi si è andati ai supplementari, poi i rigori sono una lotteria. Vogliamo prenderci una rivincita, consapevoli che se mettiamo sempre quest'applicazione e questa voglia di vincere la vittoria è alla portata".

Il successo con lo Spezia è stato quello della consapevolezza? Non avete avuto ansia o fretta.

"Non è la prima volta che succede quest'anno. Abbiamo affrontato molte squadre che si chiudevano nella propria metà campo e trovare spazi è difficile, ma noi abbiamo tenuto sempre il pallone e sfruttato le poche occasioni che ci concedevano. L'episodio a inizio secondo tempo ci ha spianato la strada e poi con altri due episodi a nostro favore l'abbiamo chiusa. C'è gran consapevolezza del fatto che ogni volta possiamo fare gol, stiamo dimostrando di saper gestire le partite e questo è il passo in avanti che abbiamo fatto rispetto alla scorsa stagione".

11 clean sheet su 28 totali. È frutto di cosa?

"Del lavoro di tutta la squadra, a partire dagli attaccanti che vanno in pressione, passando per centrocampisti e difensori. Cerchiamo di tenere gli avversari il più lontano possibile dalla nostra porta. Poi è normale che quando vinci certe cose vengono meglio e si riesce a essere più compatti e subire meno gol. Dobbiamo continuare così, seguendo quello che ci dice il mister".

Con Kim parlate in inglese?

"Sì, perché è arrivato da poco. Di italiano sa solo qualche parola. Se dobbiamo parlare di qualcosa. Non servono molte parole, ci capiamo abbastanza bene. Le cose principali del campo le ha imparate anche in italiano, se c'è qualcosa di più particolare parliamo in inglese. Kim è un ragazzo fantastico, si è messo a disposizione e sta facendo un grandissimo campionato. Non c'è nessun problema".

Su Kvara e Osimhen.

"Meglio averli come compagni di squadra che contro. Stanno facendo un gran campionato, con grandi numeri. Ci danno una grandissima mano. Merito loro e di tutti i compagni che li assistono al meglio. Speriamo di continuare così".



Qual è la tua parata più bella? Quella su Piatek a Salerno?

"Penso che quella e quella su Giroud a Milano siano state le più difficili e anche importanti per portare a casa la vittoria. Due parate un po' diverse ma entrambe difficili. C'è stata anche un po' di fortuna perché poi la palla è andata sul palo, ma era importante rimanere in piedi per prendere quel tiro".

Che rapporto hai con Gollini?

"Lo conoscevo perché abbiamo condiviso il percorso in Nazionale, è arrivato con grande entusiasmo e gran voglia di lavorare. Questo non può che far bene a tutto il gruppo".

Il Napoli può diventare la sorpresa della Champions?

"Andremo ad affrontare squadre molto difficili, a cominciare dall'Eintracht che sarà tosta da affrontare. Il percorso fatto ha stupito un po' tutti, abbiamo fatto grandi risultati e pochi se l'aspettavano. C'è grande entusiasmo per proseguire nel cammino in Champions, proveremo a fare quanto fatto nelle scorse partite e andare il più avanti possibile".

Cosa vi dice Spalletti per farvi stare sul pezzo nonostante il +13?

"Il mister è molto bravo a tenerci sempre sull'attenti, pronti a dare il massimo, a partire dagli allenamenti in settimana. È molto maniacale in tutti gli aspetti. Ci sta dando tanto dal punto di vista psicologico, non ci fa mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli di avere un vantaggio importante, ma ci sono tanti punti a disposizione e sappiamo che più ne facciamo ora e meglio è. Il mister tiene sempre l'attenzione a mille perché sappiamo che la stagione potrebbe cambiare da un momento all'altro, quindi avanti così".

Se guardi dietro a quelle voci che c'erano a Dimaro, quant'è bello questo momento che stai e state vivendo?

"È bellissimo. Durante l'estate non avrei mai pensato di essere qui a questo punto, primi in classifica e avendo fatto così bene in Champions. Sono molto orgoglioso del percorso che stiamo facendo, grazie al mister e ai tifosi che ci sostengono sempre. È un gran momento, c'è grande entusiasmo e dobbiamo continuare così".