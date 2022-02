Napoli, Mertens amaro: "Peccato, gran gara del Barça. Ora rialziamo la testa"

vedi letture

Raggiunto da Sky dopo il 4-2 subito dal Barcellona che ha eliminato il suo Napoli, Dries Mertens commenta così la serata del Maradona: “Peccato, perché oggi era una bella giornata con lo stadio bello pieno e l’atmosfera era perfetta. Loro hanno fatto una grande partita, noi non siamo stati al nostro livello ma non dobbiamo abbassare la testa. Domenica ci aspetta una grande partita”.

Sono partite che possono segnare una stagione?

“Non è sempre questione di carattere, a volte sono i tanti cambi, gli infortuni, più cose: non ci si può sempre allenare ad alti livelli e ci sono tante partite. Non dobbiamo abbassare la testa, io so quanto è forte questo gruppo e quello che può dare. Oggi è una giornata dura e dobbiamo dormire bene perché domenica hai una chance che non puoi sbagliare”.

Tre-quattro anni fa lottavate per lo stesso obiettivo, ora dovete fare uno step mentale per rimettervi in corsa.

“È difficile, ma dobbiamo imparare. Ci sono anche i ragazzi giovani che non hanno ancora passato questi momenti, fra quasi 48 ore devi essere pronto, domani già partiamo e dobbiamo andare lì con la testa giusta”.