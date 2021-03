Napoli, Mertens ha rassicurato staff medico e Gattuso: giovedì atteso a Castel Volturno

vedi letture

L'edizione odierna de Il Corriere Mezzogiorno si concentra sulle condizioni di Dries Mertens. L'attaccante del Napoli ha rimediato ieri una contusione alla spalla nel match del Belgio in Repubblica Ceca, ma sin da subito il folletto partenopeo si sarebbe messo in contatto con lo staff sanitario del suo club, con la finalità di rassicurare tutti, per primo Gattuso. Il Napoli spera che martedì sera Mertens non scenda in campo con la Bielorussia: mercoledì sera rientrerà in città, giovedì dovrebbe essere regolarmente a Castel Volturno dopo il consueto tampone.