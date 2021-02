Napoli, Mertens rientrato dal Belgio: da valutare il rientro in gruppo. Le ultime dall'infermeria

Novità dall'infermeria in casa Napoli dopo la gara di ieri contro l'Atalanta, con gli azzurri che hanno ripreso la preparazione in vista del ritorno di Europa League contro il Granada: Hysaj, Ospina e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Lozano.

Mertens, rientrato dal Belgio, ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo".