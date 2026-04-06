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Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale

Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fataleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 22:55Serie A
Gaetano Mocciaro

NAPOLI (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia)

Milinkovic-Savic 6 - Solo interventi di ordinaria amministrazione per l'ex portiere del Torino, ben protetto dal trio difensivo nell'arco dei 90 minuti.

Juan Jesus 6 - Si fa sfuggire Nkunku una sola volta e, per sua fortuna, l'ex Chelsea non è lucido nella stoccata finale. Per il resto, prestazione solida e senza eccessivi affanni. Dall'85' Beukema sv.

Buongiorno 6 - Duello impegnativo con Fullkrug, che si muove molto e anche fuori dall'area. Non gli concede però troppo, ripetendosi anche contro Gimenez.

Olivera 6.5 - Parte da centrale sinistra, aiutando però qualche volta Spinazzola in fase di spinta su quella corsia. Un suo cross propizia il gol partita di Politano.

Gutierrez 6 - Abbastanza guardingo nel suo modo di stare in campo, fronteggiando Bartesaghi in una sfida nel complesso equilibrata. Sufficiente anche quando passa sulla sinistra, dopo l'ingresso di Politano.

Lobotka 6 - La mente del centrocampo partenopeo stasera non è in una delle sue serata di grazia. Rari i passaggi illuminanti per accendere l'azione. Cresce però con l'andare della gara.

Anguissa 6 - Non è ancora al top che si vede, soprattutto con la gestione eccessivamente morbida di qualche pallone in mediana. Si fa preferire però globalmente nella seconda frazione di gioco.

Spinazzola 6.5 - Tra i migliori nell'undici di Conte. Spinge con buona costanza sulla sinistra e, quando ne ha l'occasione prova anche la conclusione. Sua una delle poche palle gol del primo tempo. Dal 74' Politano 7.5 - Non poteva sognare un'entrata migliore. Sfruttando un involontario assist di testa di De Winter, sigla la rete che consegna agli azzurri il secondo posto e tiene accese delle flebili speranze di rimonta scudetto.

De Bruyne 5.5 - Gioca nel tandem sulla trequarti, ma spesso e volentieri si abbassa pur di avere qualche pallone per incidere sulla manovra. Serata complicata per il belga. Dall'85' Elmas sv.

McTominay 5.5 - Di solito giganteggia, sia nel recupero palla che in fase di finalizzazione. Stasera, invece, appare un po' fuori dal gioco. Non migliora quando passa al ruolo di riferimento avanzato.

Giovane 5.5 - Mossa last minute per via dell'indisponibilità di Hojlund, fa quel che può quando viene servito in profondità ma non garantisce quel lavoro sporco certamente più vicino alle caratteristiche del danese. Dal 70' Alisson Santos 7 - Il suo ingresso in campo dà una scossa all'attacco del Napoli. Tiene in apprensione la difesa milanista con la sua verve e, soprattutto, avvia la manovra del vantaggio.

Allenatore Antonio Conte 7 - Il suo Napoli si conferma nel miglior momento della stagione. con una prova solida dietro e cinica in avanti, vince il duello per il secondo posto. Determinanti le sue sostituzioni: su tutte quella con protagonista Politano.
- - -

MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Maignan 6 - Risponde bene su Giovane nel secondo tempo. Non ha specifiche colpe sul tiro ravvicinato di Politano.

Tomori 6.5 - Buone chiusure difensive, gestisce bene la partita e non ha colpe sul gol del Napoli. Dall'82' Loftus-Cheek sv.

De Winter 5 - Fino a dieci minuti dalla fine partita molto buona, quasi perfetta. Malissimo sul traversone di Olivera dove non riesce ad allontanare e di fatto consegna a Politano la palla dell'1-0.

Pavlovic 6.5 - Accompagna la manovra, dà una mano in avanti ma è dietro che dà il meglio di sé facendo valere le sue lunghe leve e murando le velleità partenopee. Provvidenziale nel primo tempo su Giovane.

Saelemaekers 5.5 - Timido, troppo timido. Non esce quasi mai dalla sua metà campo e per quanto Spinazzola possa essere insidioso serviva più sfrontatezza. E Allegri alla fine la cerca col cambio. Dal 62 Athekame 5.5 - Ci mette impegno, prova a sfondare e mettere palloni importanti a centro area. Il gol però nasce dalla sua zona.

Fofana 5 - Raddoppio inutile sul portatore di palla, perdendosi l'inserimento di Olivera. Poteva fare decisamente meglio. In precedenza non aveva demeritato. Dall'82' Leao sv.

Modric 6 - Passa sempre tutto da lui. Il croato avvia le azioni, detta i tempi. Fa notizia quando sbaglia un traversone. Manca l'imbucata che possa creare pericoli.

Rabiot 6 - Fisico e personalità, qualche buona galoppata ma il Napoli la prepara bene su di lui, riuscendo sempre a trovare le contromisure. Non incide come vorrebbe.

Bartesaghi 5.5 - Si può dare di più. Potrebbe e dovrebbe spingere e mettere alle corde Gutierrez, si ferma spesso o si accentra anziché affondare. Sfortunato in occasione del gol dove viene messo fuori tempo da De Winter.

Fullkrug 5.5 - In queste partite si sta giocando la conferma col Milan. Sgomita, prova a fare salire la squadra e arretra spesso per cercare palla. Davanti non è invece mai pericoloso. Dal 63' Gimenez 5 - Gioco preferito: nascondino. Esce dal guscio solo dopo il gol di Politano con un colpo di testa, ma è davvero troppo poco.

Nkunku 5.5 - Un po' seconda punta un po' Leao old style: lo si vede molto spesso largo a sinistra. Riesce a confezionarsi un'occasione da gol, non trova il bersaglio. Dal 74' Pulisic sv.

Allenatore Massimiliano Allegri 5 - È il migliore a leggere le partite, questa sera però viene incartato. Tardive le sostituzioni, con Leao buttato nella mischia quando Politano segna e Pulisic messo solo nell'ultimo quarto d'ora. Il Milan 2025/26 si era sempre distinto per essere sul pezzo negli scontri diretti. Nella notte decisiva ha fallito.

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